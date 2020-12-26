Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер в возрасте 98 лет

Он внёс большой вклад в обеспечение безопасности СССР

На 99-м году жизни умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

История жизни Блейка – настоящий приключенческий роман. Он родился в Роттердаме, перебрался в Англию, служил в британской MI-6, но по собственным убеждениям перешёл на сторону советской разведки. В течение 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая в СССР важные данные о британских агентах и военных секретах Лондона.

После предательства и последующего разоблачения британский суд приговорил его к 42-м годам тюрьмы, но Блейку удалось бежать в СССР. В Москве ему присвоили звание полковника. Он взял себе новые имя и фамилию - Георгий Бехтер - и под ними работал в ИМЭМО РАН.

За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России разведчика наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями.

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