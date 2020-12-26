39-летний Гарик Харламов пожаловался на проблемы со здоровьем

Не всё у шоумена хорошо в организме

Есть деликатные болезни, о которых люди предпочитают публично не говорить. Но Гарик Харламов решил нарушить это негласное правило. Он откровенно поведал о своих проблемах со здоровьем на YouТube-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю".

39-летний резидент Cоmedy Club рассказал о перенесённой не так давно проктологической операции. Из-за малоподвижного образа жизни у Харламова развился геморрой.

"Как это проявляется? Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, всё хорошо, а потом…Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно", - рассказал Гарик.

Какое-то время он не придавал значения этой болезни. Но в итоге всё равно пришлось обратиться к врачам. Они-то и посоветовали Харламову сделать операцию.

Но это ещё не всё. У шоумена были и камни в почках. Это уже из-за неправильного питания. Однажды с Гариком случился приступ, из-за которого он буквально катался от боли по полу в казино в Риге. Потом камень вышел и наступило облегчение.

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