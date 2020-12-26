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Актёр "Универа" рассказал о тайном романе с Кристиной Асмус

16:42
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Это была связь, о которой никто не знал

Актёр Алексей Гаврилов рассказал о тайном романе с Кристиной Асмус. Это было ещё до её замужества с Гариком Харламовым. Гаврилов снимался тогда в сериале "Универ" под фамилией Лемар, он исполнял роль Гоши. Асмус была занята в другом сериале - "Интерны".
Асмус призналась, что до сих пор любит Харламова

Съёмочные площадки фильмов находились рядом. Актёры познакомились, а позже между ними вспыхнул роман. "Мы встречались после съёмок, а на площадке вели себя так как будто между нами ничего нет", - признался Гаврилов в эфире YouTube-шоу "Лучше правду".

Впрочем, до свадьбы дело не дошло. Артист решил действовать по правилу: "Работа – отдельно, личная жизнь – отдельно". Через некоторое время Асмус вышла замуж за Гарика Харламова. Их брак длился семь лет, летом этого года пара развелась. Поговаривают, что причиной разлада в семье стали съёмки Кристины в откровенных сценах в фильме "Текст".

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