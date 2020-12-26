ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия не будет платить 57 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

14:32
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Это следует из определения Конституционного суда

Конституционный суд дал подробные разъяснения своего решения от 2012 года по поводу применения в России международных соглашений. Комментарии суда опубликованы на его сайте.
КС России назвал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

СМИ обращают внимание на то, что согласно этим разъяснениям, Россия может отказаться от выплаты 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.

Конституционный суд отметил, что его решение восьмилетней давности года не должно интерпретироваться как документ, который допускает передачу споров в международный суд. Судебная инстанция заявила, что правительство может подписывать международные договоры от имени России, но споры по ним должны рассматриваться в российских судах.

Сбежавшие на Запад бывшие акционеры обанкротившейся нефтяной компании ЮКОС с 2005 года пытаются взыскать с России через международные суды компенсации. В 2014 году им удалось это сделать - арбитражный трибунал в Гааге обязал Москву выплатить акционерам 50 миллиардов долларов, но Россия подала апелляцию и процесс был заморожен до февраля 2020 года. Сейчас с учётом процентов Москва должна экс-владельцам ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефтяная компания "Юкос"
Нефтяная компания "Юкос"
Конституционный суд Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.