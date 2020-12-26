Россия не будет платить 57 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа

Это следует из определения Конституционного суда

Конституционный суд дал подробные разъяснения своего решения от 2012 года по поводу применения в России международных соглашений. Комментарии суда опубликованы на его сайте.

СМИ обращают внимание на то, что согласно этим разъяснениям, Россия может отказаться от выплаты 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.

Конституционный суд отметил, что его решение восьмилетней давности года не должно интерпретироваться как документ, который допускает передачу споров в международный суд. Судебная инстанция заявила, что правительство может подписывать международные договоры от имени России, но споры по ним должны рассматриваться в российских судах.

Сбежавшие на Запад бывшие акционеры обанкротившейся нефтяной компании ЮКОС с 2005 года пытаются взыскать с России через международные суды компенсации. В 2014 году им удалось это сделать - арбитражный трибунал в Гааге обязал Москву выплатить акционерам 50 миллиардов долларов, но Россия подала апелляцию и процесс был заморожен до февраля 2020 года. Сейчас с учётом процентов Москва должна экс-владельцам ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

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