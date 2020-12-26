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Как пройдут новогодние каникулы на конкурсе "Большая перемена"

15:19
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Для его участников организовали насыщенную программу

Онлайн-встречи с любимыми артистами и спортсменами, а также мастер-классы и челленджи. Такие двухнедельные новогодние каникулы организовали для участников всероссийского конкурса "Большая перемена".
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Они стартовали с онлайн-лектория, во время которого исполнили мечту школьника из Дагестана. Мальчик планирует стать детским хирургом и очень хотел познакомиться со своим кумиром - знаменитым педиатром Леонидом Рошалем. Это желание сбылось, сообщает "ТВ Центр".

Известный врач обсудил с ним секреты профессии и дал свои советы. Конкурс "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". 

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