Монеточка вышла замуж за своего продюсера

22-летняя певица встречалась с Виктором Исаевым

Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка вышла замуж. 22-летняя певица опубликовала фотографию двух рук с обручальными кольцами. На втором плане видны пальмы и топические растения. Очевидно, что свадьба состоялась где-то в южных широтах.

Монеточка получила широкую известность в 2016 году, когда начала выкладывать в Сеть свои песни, записанные дома под фортепиано. Она не выступала на больших площадках. Массовую популярность в России ей принёс альбом "Раскраски для взрослых", вышедший в 2018 году.

Несмотря на отсутствие песен Монеточки на радио и музыкальных телеканалах, внезапно пришедшая популярность позволяет ей устраивать концерты в Москве и Санкт-Петербурге, записывать альбомы и выпускать клипы.

В октябре 2020 года Монеточка поделилась подробностями своей личной жизни. Избранником певицы стал её продюсер – 33-летний Витя Исаев. Известно, что молодые люди живут в Сочи.

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