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Сотрудникам полиции пришлось выламывать дверь работавшего после полуночи ресторана

15:28
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Заведение нарушило санитарные правила

Сотрудникам полиции и проверяющим Объединения административно-технических инспекций Москвы пришлось вскрывать дверь ресторана Choice Moscow. Он работал после 23 часов и нарушал установленные в столице правила, введённые для борьбы с коронавирусом.
ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, около часа ночи в заведении были гости, им подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, они курили кальяны и сигареты. Сотрудники ресторана не пускали проверяющих, полиции пришлось с помощью специальных средств вскрывать дверь.

Заведение могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или приостановить его деятельность на 90 дней. Решение будет принимать суд.

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