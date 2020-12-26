ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Эдварда Сноудена в России родился сын

15:16
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден стал отцом. У него и его супруги Линдси Миллс родился мальчик, рассказал "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена. Самочувствие матери и новорождённого юрист, представляющий интересы Сноудена, назвал отличным.
Эдвард Сноуден готовится стать отцом в России

В 2013 году американский программист Эдвард Сноуден бежал от преследования после того, как передал журналистам секретные материалы о программах электронной слежки американских спецслужб. Вашингтон аннулировал его паспорт, бывший сотрудник АНБ вынужден был просить у России защиты.

В 2014 году к Сноудену с Гавайских островов перебралась его давняя подруга Линдси Миллс, в 2017 году они поженились. В октябре этого года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, он мечтает стать гражданином нашей страны. Сноуден живёт в Москве, он ведёт достаточно закрытый образ жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эдвард Сноуден с женой
Эдвард Сноуден с женой
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.