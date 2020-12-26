У Эдварда Сноудена в России родился сын

Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден стал отцом. У него и его супруги Линдси Миллс родился мальчик, рассказал "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена. Самочувствие матери и новорождённого юрист, представляющий интересы Сноудена, назвал отличным.

В 2013 году американский программист Эдвард Сноуден бежал от преследования после того, как передал журналистам секретные материалы о программах электронной слежки американских спецслужб. Вашингтон аннулировал его паспорт, бывший сотрудник АНБ вынужден был просить у России защиты.

В 2014 году к Сноудену с Гавайских островов перебралась его давняя подруга Линдси Миллс, в 2017 году они поженились. В октябре этого года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, он мечтает стать гражданином нашей страны. Сноуден живёт в Москве, он ведёт достаточно закрытый образ жизни.

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