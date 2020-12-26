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Набиуллина раскрыла секрет своих брошек

19:15
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Они все - со значением

Журналисты и общественность давно наблюдают за брошками главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В соцсетях гадают – что означает та или иная брошь, и какова её связь с нынешней экономической обстановкой.
Набиуллина рассчитала стоимость тазика новогоднего оливье

Оказалось, что Набиуллина надевает на пресс-конференции разные броши, которые действительно символизируют текущую ситуацию в экономике. Она сама раскрыла свой секрет в эфире канала RTVI.

"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", - сказала Набиуллина.

Вот какие брошки глава ЦБ надевала в тех или иных случаях. В марте на брифинг по ситуации с падающим рублём Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. Это была отсылка к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.

В декабре глава Центробанка появилась с брошью в виде снегиря, тогда на заседании совет директоров ЦБ решил не менять ключевую ставку. Как известно, снегирь - стойкая птица, которая может переносить заморозки.

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