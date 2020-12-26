Набиуллина раскрыла секрет своих брошек

Они все - со значением
Журналисты и общественность давно наблюдают за брошками главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В соцсетях гадают – что означает та или иная брошь, и какова её связь с нынешней экономической обстановкой.
Оказалось, что Набиуллина надевает на пресс-конференции разные броши, которые действительно символизируют текущую ситуацию в экономике. Она сама раскрыла свой секрет в эфире канала RTVI.
"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", - сказала Набиуллина.
Вот какие брошки глава ЦБ надевала в тех или иных случаях. В марте на брифинг по ситуации с падающим рублём Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. Это была отсылка к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.
В декабре глава Центробанка появилась с брошью в виде снегиря, тогда на заседании совет директоров ЦБ решил не менять ключевую ставку. Как известно, снегирь - стойкая птица, которая может переносить заморозки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"