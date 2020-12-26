В Кремле рассказали, когда Путин сделает прививку от коронавируса

Разъяснения дал пресс-секретарь президента

Владимир Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент уже отвечал на вопрос о вакцинации. Это было во время большой пресс-конференции 17 декабря. Тогда Путин сказал, что применение вакцины пока ещё не было одобрено для его возрастной категории.

Пескову задали вопрос о прививке Путина после того, как сегодня, 26 декабря Минздрав одобрил вакцину "Спутник V" для людей старше 60 лет. Препарат признан безопасным и эффективным.

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