Япония первой в мире закрыла границы из-за коронавируса

Въезд в страну запрещён до 1 февраля 2021 года

Первой в мире страной, полностью закрывшей свои границы из-за пандемии коронавируса, стала Япония. Власти вводят запрет на въезд в страну иностранных граждан на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, сообщает газета "Санкэй симбун". Ограничения будут действовать с 28 декабря до конца января 2021 года.

Не исключено, что на такой беспрецедентный шаг Токио пошёл после проникновения в страну нового, британского штамма коронавируса. 25 декабря на японском архипелаге были зафиксированы первые случаи заражения им.

Также в Стране восходящего солнца резко растёт распространение COVID-19. Число заболевших за последние дни существенно выросло. За весь период пандемии в Японии зафиксировано более 214 тысяч человек с коронавирусом, умерли от последствий болезни 3 016 пациентов.

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