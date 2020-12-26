Раскрыты детали кражи приборов из самолёта "Судного дня" в Таганроге

Подробности сообщили владельцы предприятия, где ремонтировался Ил-80

В Объединённой авиастроительной корпорации рассказали, что было украдено с самолёта "Судного дня" в Таганроге. Ил-80, представляющий собой командный пункт управления войсками в условиях ядерной войны, находился на ремонте, когда злоумышленники похитили с самолёта аппаратуру. Неизвестные вскрыли грузовой люк самолёта и проникли внутрь. Информация об инциденте появилась в начале декабря.

Представители ОАК сообщили ТАСС, что была украдена только второстепенная аппаратура, не связанная с непосредственным функциональным предназначением самолета. Ценное оборудование с самолёта хранится отдельно.

После кражи на аэродроме "Таганрог-Южный" усилили меры безопасности. Следствие ведёт комплексную проверку обстоятельств произошедшего.

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