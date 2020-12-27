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Более 600 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

10:00
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

За сутки их число значительно увеличилось

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 063 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 604 604.
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 3 миллиона

Накануне, 26 декабря Минздрав России одобрил вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет. После проверки на безопасность препарат признан безвредным, доказана его высокая эффективность при применении у пожилых людей.

По данным на 26 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 021 9964 пациентам, умерли с начала пандемии 54 226 человек. В Москве больных зарегистрировано 779 584, в мире более 80 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,7 миллиона человек.

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