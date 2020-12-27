Более 600 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

За сутки их число значительно увеличилось

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 063 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 604 604.

Накануне, 26 декабря Минздрав России одобрил вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет. После проверки на безопасность препарат признан безвредным, доказана его высокая эффективность при применении у пожилых людей.

По данным на 26 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 021 9964 пациентам, умерли с начала пандемии 54 226 человек. В Москве больных зарегистрировано 779 584, в мире более 80 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,7 миллиона человек.

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