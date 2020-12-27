За сутки в России выявлено 28284 заражённых коронавирусом

Число заболевших превысило отметку в 3 миллиона

За сутки в России зафиксировано 28 284 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 050 248 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 620 больных, всего в столице 786 204 инфицированных.

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В мире число инфицированных коронавирусом перешагнуло очередную психологическую отметку в 80 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,7 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю немного уменьшился и составил чуть более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, США остаются на первом месте по числу заболевших – 18,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 331 тысячи.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с тремя миллиона.

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