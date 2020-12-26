Посетители работавшего ночью ресторана в Москве подрались, покидая заведение в момент рейда

Теперь его могут закрыть

В ресторане Birds в "Москва-Сити" произошла драка между посетителями в момент проверки заведения на предмет соблюдения аникоронавирусных мер. Как сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, после 23 часов в ресторан пришли проверяющие в сопровождении сотрудников полиции. Вопреки правилам, заведение работало.

При виде проверяющих охрана предупредила администрацию, которая стала спешно выгонять гостей из зала. Между посетителями уже в лифте завязалась драка. Бойцам ОМОНа пришлось разнимать дерущихся.

В ресторане также нарушались требования социального дистанцирования. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на три месяца. Дело об административном нарушении передано в суд, он примет решение.

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