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Посетители работавшего ночью ресторана в Москве подрались, покидая заведение в момент рейда

18:30
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Теперь его могут закрыть

В ресторане Birds в "Москва-Сити" произошла драка между посетителями в момент проверки заведения на предмет соблюдения аникоронавирусных мер. Как сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, после 23 часов в ресторан пришли проверяющие в сопровождении сотрудников полиции. Вопреки правилам, заведение работало.
Сотрудникам полиции пришлось выламывать дверь работавшего после полуночи ресторана

При виде проверяющих охрана предупредила администрацию, которая стала спешно выгонять гостей из зала. Между посетителями уже в лифте завязалась драка. Бойцам ОМОНа пришлось разнимать дерущихся.

В ресторане также нарушались требования социального дистанцирования. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на три месяца. Дело об административном нарушении передано в суд, он примет решение.

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