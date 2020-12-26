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В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

19:41
  • суббота
  • 26 декабря 2020

В стране стартует массовая вакцинация

Первую прививку от коронавируса в Германии сделали 101-летней женщине. Эдит Квойцалла из города Хальберштадт живёт в доме престарелых. Он получила инъекцию Comirnaty, так называется вакцина, разработанная консорциумом BioNTech – Pfizer.
Что будет, если переболевший коронавирусом сделает прививку?

В доме престарелых были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения, сообщает Bild.

Официально прививочная кампания стартует в Германии завтра, 27 декабря. В стране откроются 442 прививочных центра. Кроме того, вакцину раздадут мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах и домах престарелых.

В первую очередь прививку получат люди старше 80 лет, а также медсестры и особо уязвимый персонал медицинских учреждений.

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