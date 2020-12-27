Российские военные помогли жителям освобождённого от боевиков посёлка в Сирии

Люди получили самое необходимое

Сотрудники российского Центра по примирению в Сирии доставили более тонны гуманитарной помощи жителям посёлка Аджара провинции Алеппо. Не так давно он был освобождён от боевиков. На севере страны, разворачивалось масштабное наступление сирийской армии и террористы, оставили свои позиции в Аджаре. Сегодня они всего в двух километрах. Поэтому люди очень боятся такого соседства. Большинство жителей давно уехали. Остались только те, кому некуда податься.

В Аджаре нет пекарни, разрушены электросети и водопровод. Семьям, живущим в острой нужде и впроголодь, помогают российские военные. В посёлке местные чиновники обещают восстановить единственный в округе медпункт. Правда, когда это произойдет, никто сказать не может.

Почти 90% жителей всё ещё опасаются возвращаться в Аджару и пока остаются в лагерях для беженцев. Там, как и в деревне, тоже нет работы, холодно и скромный рацион. Но главное, поблизости нет боевиков, а значит и куда безопаснее.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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