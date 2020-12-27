Путин поздравил сотрудников МЧС с праздником

30 лет назад был создан Российский корпус спасателей

Они пройдут огонь и воду, поднимутся на любую высоту и сделают всё, чтобы спасти жизни других. Сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 30 лет назад был создан Российский корпус спасателей, позже преобразованный в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

За это время силы МЧС вызволили из беды более двух с половиной миллионов человек, потушили почти семь миллионов пожаров, ликвидировали последствия техногенных и природных катастроф, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели первыми пришли на помощь, когда Магадан завалило снегом, а Русский мост в Приморье опасно сковало льдом. И конечно, без них не удалось бы дать отпор пандемии. С профессиональным праздником сотрудников ведомства и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил - на эти подвиги способны лишь люди особой закалки, внутренней твёрдости и дисциплины.

"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году: за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. А также особо отмечу ваше участие в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин.

Свои поздравления коллегам направил и глава МЧС Евгений Зиничев. Он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, который стоял у истоков создания ведомства, возложил цветы к памятнику пожарным и спасателям в Москве. Церемония прошла под марш военного оркестра. Вместе с министрами отдать дань уважения героизму спасателей пришли действующие сотрудники службы и ветераны.

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