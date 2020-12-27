Как в Москве проходят ночные рейды по клубам и ресторанам

Многие заведения нарушают правила

Масштабная вакцинация набирает обороты по всей стране. Партии препаратов доставили в Ростовскую область и Забайкальский край. Продолжаются и рейды по контролю за соблюдением санитарных требований. До сих пор встречаются те, кто в погоне за прибылью грубо нарушает правила безопасности.

В ресторане в "Москва-Сити" произошла драка в лифте, когда посетители пытались спешно покинуть работающее поздно ночью заведение. Разнимать боксеров пришлось сотрудникам ОМОНа. Видео в Сети разместили очевидцы.

А в другом баре пошли дальше. С виду заведение закрыто. Свет выключен, музыка тоже. Оказалось, гостей хорошо спрятали. Двери в тайные комнаты закрыты на замок, но для инспекторов это не преграда. Внутри оказалось 70 человек. Плотность людей была такая, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Теперь этим заведениям грозит крупный штраф. Такие рейды сейчас идут по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

В период новогодних праздников возрастает нагрузка на систему здравоохранения, а в связи с коронавирусом она может быть в несколько раз выше. Именно поэтому многие врачи защищают себя с помощью вакцины, разработанной в Центре Гамалеи.

В Пензенской области "Спутник V" в первую очередь вводят медикам, педагогам и специалистам социальной сферы, а ещё людям с ожирением и сахарным диабетом, которые тоже в группе риска. Впрочем, есть и противопоказания для введения вакцины. Это хронические заболевания, а также, если человек уже перенёс коронавирусную инфекцию. Им введут инъекцию лишь спустя полгода после полного выздоровления.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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