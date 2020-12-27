ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Москве проходят ночные рейды по клубам и ресторанам

12:45
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Многие заведения нарушают правила

Масштабная вакцинация набирает обороты по всей стране. Партии препаратов доставили в Ростовскую область и Забайкальский край. Продолжаются и рейды по контролю за соблюдением санитарных требований. До сих пор встречаются те, кто в погоне за прибылью грубо нарушает правила безопасности.
Посетители работавшего ночью ресторана в Москве подрались, покидая заведение в момент рейда

В ресторане в "Москва-Сити" произошла драка в лифте, когда посетители пытались спешно покинуть работающее поздно ночью заведение. Разнимать боксеров пришлось сотрудникам ОМОНа. Видео в Сети разместили очевидцы.

А в другом баре пошли дальше. С виду заведение закрыто. Свет выключен, музыка тоже. Оказалось, гостей хорошо спрятали. Двери в тайные комнаты закрыты на замок, но для инспекторов это не преграда. Внутри оказалось 70 человек. Плотность людей была такая, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Теперь этим заведениям грозит крупный штраф. Такие рейды сейчас идут по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

В период новогодних праздников возрастает нагрузка на систему здравоохранения, а в связи с коронавирусом она может быть в несколько раз выше. Именно поэтому многие врачи защищают себя с помощью вакцины, разработанной в Центре Гамалеи.  

В Пензенской области "Спутник V" в первую очередь вводят медикам, педагогам и специалистам социальной сферы, а ещё людям с ожирением и сахарным диабетом, которые тоже в группе риска. Впрочем, есть и противопоказания для введения вакцины. Это хронические заболевания, а также, если человек уже перенёс коронавирусную инфекцию. Им введут инъекцию лишь спустя полгода после полного выздоровления.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
Сотрудникам полиции выламывают дверь
Сотрудникам полиции выламывают дверь
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
Сотрудники полиции проходят рейды по клубам и ресторанам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.