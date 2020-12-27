В Европе началась вакцинация от коронавируса

Пока вакцины на всех не хватает

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 80,3 миллиона человек. Всё больше государств выявляют на своей территории новый, британский штамм COVID-19. А в Европейском Союзе стартовала программа вакцинации населения. Впрочем, сделать это одновременно во всех странах ЕС не получилось, хотя Еврокомиссия и задумывала такой символический жест.

Подвели условия логистики американо-германской вакцины (её необходимо хранить при температуре минус 70 градусов) и политические амбиции некоторых лидеров, которые решили выделиться. Первые прививки были сделаны в Германии, Венгрии и Словакии еще в субботу, 26 декабря. На воскресенье старт иммунизации запланировали 18 стран ЕС, сообщает "ТВ Центр".

Все страны получили одинаковые партии вакцины - по 9750 доз. Больше произвести пока не успели. Поэтому, на первом этапе каждое государство Европы сможет привить менее пяти тысяч своих граждан. В приоритете -жители домов престарелых и медперсонал. Более широкая вакцинация на европейском континенте начнется не раньше апреля. В большинстве стран прививка будет бесплатной.

А вот в США сеть частных клиник решила на иммунизации подзаработать. Полиция штата Нью-Йорк совместно с департаментом здравоохранения расследует уголовное дело о мошенничестве с вакциной. Там сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж мошенническим путём получила партию вакцины и предлагала препарат частным лицам.

В США, как и в Европе, первыми вакцину должны получить постояльцы и сотрудники домов престарелых, работники социальной сферы. В стране уже почти 19 миллионов выявленных случаев коронавируса. Штаты продолжают занимать первое место в мире, как по количеству заразившихся, так и по числу жертв. При этом, уходящий президент Дональд Трамп не устает критиковать губернаторов, вынужденных идти на жёсткие ограничения. Он уверяет: в той же Калифорнии, несмотря на карантин, число заразившихся выросло, а вот во Флориде, которая не закрывалась, нет.

Жёсткие ограничения вводят по всему миру. В крупных городах Канады закрыты кафе и магазины, населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать дома. В провинции Онтарио выявили первые два случая заражения новой формой коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Но заболевшие в последнее время не покидали пределы страны. Швеция также пополнила список государств, где обнаружили новый штамм.

В Чехии объявлен максимальный пятый уровень эпидемической угрозы, введен комендантский час. В Японии - пять случаев так называемого британского вируса и все завозные. С понедельника, 28 декабря и до конца января страна Восходящего Солнца вводит полный запрет на въезд. А Турция теперь требует ото всех прибывающих из-за рубежа пассажиров результаты отрицательного теста на коронавирус.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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