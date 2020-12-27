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Под лавиной в горах Ирана погибли 10 человек

13:02
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Регион находится во власти непогоды

По меньшей мере десять человек стали жертвами снежной лавины в горах Ирана. Трагедия произошла недалеко от столицы страны. В конце недели там усилилась непогода, регион накрыли снегопады и метели.

Несмотря на сложные условия, на высокогорье к северу от Тегерана продолжается поисковая операция. Как сообщают в организации Красного Полумесяца, тела погибших обнаружены в разных местах. Но остаются и пропавшие без вести, сообщает "ТВ Центр".

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