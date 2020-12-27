Видео последствий мощного снегопада в Татарстане

Из-за заносов на дорогах произошли аварии

Сильнейшая метель накрыла Татарстан. Последние сутки республику заметало снегом, а температура опустилась практически к экстремальным для региона значениям.

Минус 22 градуса, штормовой ветер - непогода принесла немало неприятностей жителям. На дорогах лёд и снежные заносы. Водители не могли справиться с управлением. На одной из магистралей произошла массовая авария - столкнулись шесть автомобилей, несколько человек пострадали.

Властям пришлось временно закрыть федеральные трассы. Местным жителям рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Снегопады будут продолжаться весь день, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"