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Видео последствий мощного снегопада в Татарстане

12:54
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Из-за заносов на дорогах произошли аварии

Сильнейшая метель накрыла Татарстан. Последние сутки республику заметало снегом, а температура опустилась практически к экстремальным для региона значениям.
Снегопад и 40-градусные морозы: россиян ждет переменчивая погода

Минус 22 градуса, штормовой ветер - непогода принесла немало неприятностей жителям. На дорогах лёд и снежные заносы. Водители не могли справиться с управлением. На одной из магистралей произошла массовая авария - столкнулись шесть автомобилей, несколько человек пострадали.

Властям пришлось временно закрыть федеральные трассы. Местным жителям рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Снегопады будут продолжаться весь день, сообщает "ТВ Центр".

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