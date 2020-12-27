Ещё 19 российских детей вернулись на родину из Сирии

Их доставил самолёт Министерства обороны

Из Сирии на родину вернулись ещё 19 российских детей. Их привезли бортом Минобороны. Самолёт приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский 26 декабря.

Самом младшему - три года. Старшему – 15-ть. И первое, что они увидели в России и чему обрадовались - снег. Детей вызволили из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, которые неподконтрольны официальному Дамаску. После медобследования всех отправят в регионы к родственникам.

Это был последний подобный рейс в уходящем году, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Очередной вылет состоится уже в следующем. Документы подготовлены для 96-ти наших маленьких сограждан, сообщает "ТВ Центр".

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