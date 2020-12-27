Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

Мир столкнётся с угрозами в будущем

Пандемия коронавируса, охватившая мир в этом году – не последнее испытание для человечества. С таким прогнозом выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", - отметил он.

Глава ВОЗ дал свою эмоциональную оценку происходящему. По его словам, за последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову, а воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием, вышло за пределы болезни и имеет далекоидущие последствия для общества.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии составляет 80 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,7 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю немного уменьшился и немного превысил четыре миллиона.

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