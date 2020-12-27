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В Кремле сообщили об отмене традиционной встречи Путина с бизнесменами

11:25
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Но диалог с ними продолжается

В этом году не будет традиционной встречи президента с представителями бизнеса. Обычно в конце года Владимир Путин подводит с ними итоги работы за 12 месяцев,
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В этом году традиционная встреча не состоится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, диалог с бизнесом продолжается и все главные решения в секторе экономики принимаются с учётом мнения предпринимателей, отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.

В этом году из-за пандемии коронавируса президент сократил очное общение с министрами, губернаторами и предпринимателями. Встреч стало меньше, часть мероприятий с участием Владимира Путина проходит в режиме видеоконференций.

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