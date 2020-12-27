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Учёные: "Британский штамм коронавируса наиболее опасен для детей"

14:04
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Это выяснили в Лондонской школе гигиены

Британский штамм коронавируса оказался не только более заразным, но и опасным для детей. Он поражает их чаще, чем первичный вариант китайского вируса. Об этом говорят результаты исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
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Специалисты выяснили, что новая мутация вируса наиболее активно циркулирует среди школьников. У учащихся с седьмого по 11-й классы оказался самый высокий уровень инфицирования среди всего населения. Ранее сообщалось, что коронавирусом реже болеют дети. У них заболевание может протекать без симптомов или в лёгкой форме.

Случаи новым штаммом выявлены уже в нескольких странах по всему миру. Информация о заболевших приходит со всех континентов. По данным Роспотребнадзора, в России британская мутация коронавируса не найдена.

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