В Москве с 28 декабря начнётся вакцинация граждан старше 60 лет

Об этом объявил Сергей Собянин

28 декабря в Москве начнётся запись на вакцинацию для людей старшего поколения. Об этом на своём сайте написал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что на этой неделе Минздрав одобрил возможность прививаться вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. "Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь", - отметил мэр.

С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает.

В начале декабря в Москве началась масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса. Первыми могли сделать прививку педагоги, медики и соцработники. Позже этим правом воспользовались сотрудники МФЦ, энергетики, транспортники и журналисты. Сейчас записаться на прививку могут и пожилые люди.

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