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Потолки - 5 метров: Подольская и Пресняков похвастались новой квартирой

13:55
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Артисты купили дорогие апартаменты

Владимир Пресняков и Наталья Подольская купили новую квартиру в центре Москвы. Апартаменты расположены в одном из элитных комплексов неподалёку от Кутузовского проспекта.
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22 октября в семье случилось пополнение – на свет появился сын Ваня. Супругам стало тесно в старом, загородном жилище, и они обзавелись новым, более просторным.

"У нас произошло ещё одно важное событие! С рождением Вани встал вопрос о расширении квартирного вопроса. Мы недолго искали, потому что увидели ЖК нашей мечты, едва начав искать", - написала Наталья у себя в Instagram под фотографией, на которой она с Владимиром прыгает от радости в новой квартире.

Главное в нашей квартире потолки 5 (!!) метров! Я всегда мечтала об этом!

На снимке видно, что из окна квартиры открывается прекрасный вид на долину реки Сетунь, но стены в ней ещё пока голые - нет даже черновой отделки.

Поклонники порадовались тому, что артисты, несмотря на пандемию и кризис, могут позволить себе такие траты. Очевидно, что такая квартира стоит дороже 10 миллионов рублей, предположили комментаторы.  

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