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Ресторан Balagan может быть оштрафован на 1 миллион за нарушение антикоронавирусных мер

14:30
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Заведение работало ночью

Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи. Ночью в заведение пришли проверяющие столичного Объединения административно-технических инспекций и выявили там грубые нарушения мер профилактики коронавируса.
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Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Теперь ресторан могут закрыть на три месяца или оштрафовать. Решение будет принимать суд на основании протокола об административном правонарушении.

Сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ проводят регулярные, в том числе, и ночные рейды по барам, ресторанам и клубам. В 23 часа они должны закрываться, но некоторые учреждения нарушают установленные в Москве правила.

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