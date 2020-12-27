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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России британского штамма COVID-19

15:03
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Если он и появится, то ничего глобального не произойдёт

В России не зарегистрирован британский штамм коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также сказал, что если новая мутация появится на территории страны, то ничего глобального и страшного не произойдёт.
Учёные: Британский штамм коронавируса наиболее опасен для детей

На прошлой неделе в Британии была обнаружена новая мутация коронавируса. Учёные и врачи выяснили, что она более заразная и поражает детей чаще, чем исходный китайский вирус.

Информация о регистрации британского штамма приходит из стран со всех континентов. Из-за этого отменяются авиарейсы и закрываются границы. В частности, полёты в Британию отменили многие европейские авиакомпании, а Япония с 28 декабря вводит запрет на въезд в страну иностранцев.

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