ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле назвали санкции против "Северного потока-2" рейдерской атакой

17:10
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Газопровод будет достроен

В Кремле назвали санкции против "Северного потока-2" рейдерской атакой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трамп запланировал очередные санкции против "Северного потока-2"

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнёрами над "Северным потоком-2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. А как это ещё назвать?" – заявил представитель Владимира Путина в эфире телеканала "Россия-1".

Несмотря на санкции, строительство газопровода продолжается, отметил Песков.

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" из России в Европу пришлось остановить в декабре 2019 года из-за американских санкций. Вашингтон ввёл ограничения против участвующих в проекте компаний, из-за чего они были вынуждены отказаться от реализации проекта. В Евросоюзе, и особенно в Германии, осудили действия США и заявили, что не намерены отказываться от сотрудничества с Россией в газовой сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.