Газопровод будет достроен

В Кремле назвали санкции против "Северного потока-2" рейдерской атакой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнёрами над "Северным потоком-2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. А как это ещё назвать?" – заявил представитель Владимира Путина в эфире телеканала "Россия-1".

Несмотря на санкции, строительство газопровода продолжается, отметил Песков.

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" из России в Европу пришлось остановить в декабре 2019 года из-за американских санкций. Вашингтон ввёл ограничения против участвующих в проекте компаний, из-за чего они были вынуждены отказаться от реализации проекта. В Евросоюзе, и особенно в Германии, осудили действия США и заявили, что не намерены отказываться от сотрудничества с Россией в газовой сфере.

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