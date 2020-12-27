Собянин поздравил московских спасателей с праздником

Он поблагодарил их за храбрость

Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником. В этот день 30 лет назад был создан Российский корпус спасателей, позже преобразованный в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России", - написал мэр у себя "ВКонтакте". Он поблагодарил спасателей за храбрость и самоотверженный труд.

С Днём спасателя сотрудников МЧС и ветеранов ведомства ранее поздравил Владимир Путин. Президент поблагодарил весь коллектив министерства за результативную работу в этом году. Глава государства напомнил, где спасателям пришлось проявить свои лучшие качества – в борьбе с эпидемией коронавируса, при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске и в других чрезвычайных ситуациях.

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