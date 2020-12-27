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Песков рассказал о планах Путина сделать прививку от коронавируса

16:40
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Президент объявит об этом сам

Владимир Путин в обозримой перспективе может сообщить о сделанной прививке от коронавируса. Такое мнение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
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Представитель Кремля напомнил - президент уже говорил о том, что обязательно сделает прививку после завершения всех формальностей. Песков не стал отвечать на вопрос, как Путин разрешил дочери войти в группу добровольцев, испытывавших вакцину от коронавируса. "Я не знаю. Это всё-таки личное жизненное пространство Путина, поэтому давайте оставим это ему", - сказал пресс-секретарь.

Вопросы о прививке Путина задают Пескову уже не в первый раз. Журналисты интересуются отношением главы государства к вакцинации после того, как стало известно об одобрении Минздравом вакцины "Спутник V" для применения у лиц старше 60 лет.

Ранее о том, что запись на вакцинацию граждан пожилого возраста начнётся в Москве 28 декабря, сообщил у себя на сайте мэр Сергей Собянин. Сейчас в столице бесплатную прививку от коронавируса могут сделать соцработники, врачи, педагоги, сотрудники МФЦ, журналисты, работники транспортной и энергетической отраслей.  

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