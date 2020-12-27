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Смелый поступок: Навка показала себя без макияжа и укладки

17:49
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

Фото оценили её поклонники

Большинство артистов и звёзд-шоу бизнеса не рискуют публиковать свои фотографии, сделанные в домашней обстановке без макияжа и фильтров. Но Татьяна Навка рискнула и, судя по комментариям у себя в Instagram, не пожалела.
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Фигуристка порадовала поклонников снимком без косметики, укладки и фильтров, которым любят пользоваться публичные люди.

Как отметили подписчики, в любом виде Навка выглядит прекрасно, несмотря на отсутствие стильной причёски. 45-летняя фигуристка незатейливо собрала волосы в пучок.

Реальное фото среднестатистической немолодой российской женщины!

Танюша здесь естественная, натуральная, такая хорошенькая!

А мне очень нравится натуральная красота Татьяны. Мягкая улыбка, домашняя атмосфера.

Танюша, мы ровесники! Всегда были примером для подражания. Спасибо, что Вы настоящая!

Поклонники посоветовали Навке никого не слушать, а ориентироваться на свои чувства. "Замечательная, естественная красавица без надутых губ! Умница и трудяга!" – пишут люди в комментариях и поздравляют Татьяну с наступающим Новым годом.

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