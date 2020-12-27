Европа пришла в ужас от российских гиперзвуковых ракет

Там опасаются удара по своей территории

Европа обеспокоена развитием гиперзвуковых технологий, используемых при разработке оружия. Немецкая газета Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Старого Света.

Авторы статьи вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Этот запуск наделал много шума в Германии: на размещённой в стране военно-воздушной базе США сработал сигнал тревоги о реальном пуске боевой ракеты. Военные некоторое время не понимали, что им делать.

Немецкие журналисты утверждают, что Штаты после этого случая боятся реального ракетного удара по Европе. "С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается", - говорится в статье.

Сейчас лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а США находятся в роли догоняющего, говорится в статье.

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