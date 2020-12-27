У директоров российских школ появятся советники

Им будут платить 15 тысяч рублей в месяц

Весной 2021 года в школах десяти пилотных регионов появятся новые должности - советник директора по воспитательной работе. Те, кто будет работать на этом посту, дополнительно получат по 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов.

Он назвал одной из главных проблем российских школ низкие зарплаты педагогов. Эта тема поднималась на самом высоком уровне: на заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Кравцов сообщил, что вопрос с зарплатами учителей находится в его министерстве на постоянном повышенном контроле.

"По поручению председателя правительства мы разрабатываем предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей. Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года", - сказал министр.

Цель нашей работы - каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и всё это, должно быть максимально прозрачно.

Говоря о конкретных цифрах Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2020 года классные руководители в школах уже получают надбавку в пять тысяч рублей.

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