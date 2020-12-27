В Татарстане врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

Она провела в больнице 8 дней

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину. Об этом у себя в Instagram написал президент республики Рустам Минниханов.

"Мариам Хузеевне вчера исполнился 101 год, а сегодня ее выписывают из Республиканской клинической инфекционной больницы после успешного лечения от новой коронавирусной инфекции. Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю!", - написал глава Татарстана.

Известно, что женщина провела в больнице восемь дней, теперь она продолжит лечение дома.

Накануне, 26 декабря в Германии первую прививку от коронавируса сделали тоже 101-летней женщине. Препарат ввели Эдите Квойцалла из города Хальберштадт, она живёт в доме престарелых. Официально прививочная кампания стартовала в Евросоюзе сегодня, 27 декабря. Первыми прививку получат пожилые люди и медики, работающие с коронавирусными больными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"