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Зеленскому досталось за слова о Второй мировой войне

19:48
  • воскресенье
  • 27 декабря 2020

В Кремле назвали их ошибкой

Владимиру Зеленскому припомнили его слова о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания главы Украины ошибкой. Очевидно, что представитель Кремля выбрал самое нейтральное определение.
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"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1". По оценке пресс-секретаря, такие высказывания сильно резанули не только слух, но и сердце не только Владимира Путина, но и огромного количества ветеранов".

Да и вообще всех, кто живёт на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этом войне - всех их сильно резануло. На самой Украине очень много таких.

В январе этого года во время визита в Польшу президент Украины позволил себе сделать провокационное заявление о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Зеленский обвинил СССР в развязывании этой войны наравне с фашистской Германией. Говоря от имени польского народа, президент Украины безапелляционно заявил, что он первым ощутил на себе сговор тоталитарных режимов, имея в ввиду фашистскую Германию и СССР.

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