Биолог оценила устойчивость антител к новому штамму коронавируса

Те, кто переболел в первую волну, оказались в зоне риска

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что те, кто переболел COVID-19 в первую волну, могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом коронавирусной инфекции.

"Обнаружение нового штамма имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови", - приводит слова Барановой РИА "Новости".

Изначально новый тип коронавируса обнаружили в декабре в Великобритании. Как считают эксперты, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного, что стало причиной роста заболеваемости в Англии. Все страны Европы, а также Россия закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.

Роспотребнадзор заявил, что российские вакцины успешно защищают от новой разновидности COVID-19. В ведомстве добавили, что в настоящее время британский штамм в России не зарегистрирован. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый тип заболевания обнаружен уже в восьми европейских странах.

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