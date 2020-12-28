В Минобороны пообещали ответить на угрозы России с позиции силы

В 2020 году активность вооруженных сил НАТО значительно возросла

Призывы вести с Россией диалог с позиции силы обречены на провал, заявил в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны страны генерал-полковник Александр Фомин. Так замглавы ведомства отреагировал на слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров”, - сказал Фомин, подчеркнув, что Россия настаивает на соблюдении принципов взаимного учета интересов и готова к конструктивному диалогу.

При этом замминистра отметил, что в 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил НАТО существенно возросла, из-за чего все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам. Так, по словам Фомина, в августе и сентябре в непосредственной близости от российской границы зафиксировали более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков. Кроме того, немного ранее, накануне празднования 75-летия Победы, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. Это, заключил замглавы Минобороны РФ, имело "открытый провокационный характер".

На прошлой неделе глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российские вооруженные силы выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на год, при этом их боевые возможности выросли за 2020-й на 13%. Как напомнил Шойгу, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

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