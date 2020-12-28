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Пашинян заявил о готовности России вмешаться в случае нападения на Армению

07:36
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Территория республики остается нетронутой, добавил премьер

Если произойдет нападение на пограничную с Азербайджаном южную область Армении, в дело вмешается Россия. С таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Общественное телевидение республики.

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"В случае вторжения в Сюник вмешаются не только вооруженные силы Армении. Вмешается Россия", - сказал премьер, добавив, что в настоящее время дислокация азербайджанских пограничных сил уточняется, но территория Армении все еще остается нетронутой.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что "готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра”. Вместе с тем он пригласил все политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных выборов в 2021 году.

11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха был нарушен режим прекращения огня. Ереван заявил о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Баку обвинил армянских военных в вооруженной провокации. После вмешательства российских миротворцев 14 декабря обстановка стабилизировалась.

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