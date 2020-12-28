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Больше половины родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников

07:56
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Руководство образовательных учреждений с этим не согласно

Согласно исследованию группы сервисов "Актион Образование", 53% российских родителей заявили о беспрецедентном отставании их детей по образовательной программе. Об этом пишет РБК.

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С родителями, уточняют эксперты, не согласилось руководство школ. Так, 47% опрошенных директоров назвали отставание школьников в этом году минимальным, 22% отметили, что ученики вообще не отстают от программы.Среди родителей о минимальном снижении образовательных результатов рассказали 29% респондентов.

Около 40% руководителей учебных учреждений подчеркнули, что небольшое снижение результатов - естественная вещь, которая происходит ежегодно после летних каникул. С этим согласились 11% опрошенных родителей. Вместе с тем 54% из них заявили, что провал в знаниях спровоцировало дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса. Каждый пятый родитель указал на неготовность учителей проводить удаленные занятия.

Накануне стало известно, что весной 2021 года в школах десяти пилотных регионов появятся новые должности - советник директора по воспитательной работе. Те, кто будет работать на этом посту, дополнительно получат по 15 тысяч рублей в месяц.

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