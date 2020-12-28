Около 80% гуманитарных дисциплин могут оставить на удаленке после пандемии

Для инженерных специальностей это невозможно

После окончания коронавирусной пандемии в российских вузах останутся элементы дистанционного обучения.

В удаленке есть свои плюсы – можно составить гибкое расписание, не тратить время на дорогу, не ездить в вуз ради одной пары, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Однако этот формат подходит больше для гуманитарных специальностей.

"Если ты учишь гуманитария, то в общем-то можно процентов до 80 дисциплин перевести в дистанционный режим, и более того, даже с повышением качества образования. А если ты готовишь инженера, то ты понимаешь, что часть дисциплин ты ни при каких условиях не переведешь в дистант", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Главный минус дистанционного образование – отсутствие контроля со стороны преподавателей и деканата, а также потеря самоорганизации у студентов. Образовательный процесс в таком формате нуждается в совершенствовании.

"Человечество сотни лет вырабатывало особые технологии передачи знания <…> в условиях очного режима, когда был традиционный формат. Сегодня эта цифровая так называемая дидактика, она не сформировалась. Должно прийти время, мы поймем потом, что вообще передаваемо или нет", - заметил Фальков.

На текущий момент порядка 40% российских вузов – это более 60% всех студентов – обучаются дистанционно из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране. Решение о продлении удаленки или ее отмене будет принято после новогодних праздников.

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