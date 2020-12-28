ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около 80% гуманитарных дисциплин могут оставить на удаленке после пандемии

08:46
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Для инженерных специальностей это невозможно

После окончания коронавирусной пандемии в российских вузах останутся элементы дистанционного обучения.
Минобрнауки назвало условия снижения стоимости учебы в вузах

В удаленке есть свои плюсы – можно составить гибкое расписание, не тратить время на дорогу, не ездить в вуз ради одной пары, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Однако этот формат подходит больше для гуманитарных специальностей.

"Если ты учишь гуманитария, то в общем-то можно процентов до 80 дисциплин перевести в дистанционный режим, и более того, даже с повышением качества образования. А если ты готовишь инженера, то ты понимаешь, что часть дисциплин ты ни при каких условиях не переведешь в дистант", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Главный минус дистанционного образование – отсутствие контроля со стороны преподавателей и деканата, а также потеря самоорганизации у студентов. Образовательный процесс в таком формате нуждается в совершенствовании.

"Человечество сотни лет вырабатывало особые технологии передачи знания <…> в условиях очного режима, когда был традиционный формат. Сегодня эта цифровая так называемая дидактика, она не сформировалась. Должно прийти время, мы поймем потом, что вообще передаваемо или нет", - заметил Фальков.

На текущий момент порядка 40% российских вузов – это более 60% всех студентов – обучаются дистанционно из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране. Решение о продлении удаленки или ее отмене будет принято после новогодних праздников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Удаленное обучение
Удаленное обучение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.