Российские военные инструкторы организовали тренировочный лагерь в Идлибе

На полигоне они делятся опытом с солдатами сирийской армии

Российские военные инструкторы организовали тренировочный лагерь в провинции Идлиб. Там они делятся опытом с солдатами сирийской армии, которые несут службу на передовой. Днём - занятия на полигоне, а вечером - реальное боевое дежурство на посту всего в нескольких километрах от линии фронта.

Зенитные установки по фронту, танки, автоматические гранатометы. Такой скученности техники и военных в реальном бою не увидишь. Но это и не передовая, а полигон. Хотя боевики всего в 6 километрах. В пока еще подконтрольном им Идлибе.

Минометчики ведут огонь по мишеням, имитирующим командный пункт и блиндаж террористов. За действиями солдат наблюдают российские инструкторы. Последние три года наши военные специалисты помогают сирийской армии в боевой подготовке.

"Привлечение военнослужащих сирийской армии в непосредственной близости к переднему краю помогает им мобилизоваться при выполнении поставленных задач и позволяет нам без отрыва от переднего края тренировать и повышать их боевые способности", - сообщил военнослужащий ВС России Дмитрий Шалаин.

В этом подразделении все 500 человек - добровольцы. В недавнем прошлом - учителя, инженеры, врачи, строители. Успели получить боевое крещение на разных фронтах. Но военного опыта не хватает.

Переподготовка бывалых резервистов особых сложностей не вызывает. Главная задача российских военных - помочь сирийским коллегам исправить ошибки, допущенные в боях, и научить особенностям и тактике проведения войсковых операций.

Залог успеха, говорят наши военные, это усердие. Мотивации у этих солдат, потерявших во время войны, кто брата или отца, кто всю семью - хоть отбавляй.

"Я благодарю наших друзей, российских специалистов, которые помогают нам изучать вашу технику. Ежедневно мы повышаем свою квалификацию и получаем большой опыт", - сказал старший лейтенант Али Исмаэль.

Особенности боя на улицах города. Разведка. Корректировка огня. Тонкости военной науки наши инструкторы объясняют в деталях.

"Занятия проходят в составе батальонов и рот, которые входят в бригаду. Российские военные советники каждый день ведут подготовку солдат. Могу сказать, что результат сейчас - очень хороший", - рассказал командир 3-й добровольческой штурмовой бригады Акрам Али Бакур.

Тренировки снайперов. Российские инструкторы научили сирийцев правилам маскировки, скрытым передвижениям, правильному выбору огневых точек.

И теперь даже из старой винтовки, выпущенной лет 50 назад, да еще и с кривым прицелом, солдаты бьют без промаха.

А это занятия по медподготовке. Единственное, что не получилось - изобразить боль от осколочного ранения. Условно пострадавший солдат стонал слишком театрально. Но вот оказанная ему помощь, эвакуация с поля боя, организованная круговая оборона - на твердую четверку. И это тоже показатель тренировок с российскими военными.

Ночью с наблюдательного поста российской военной полиции, который находится рядом с полигоном, запустили беспилотник. Помимо помощи в боевой подготовке, военные занимаются и своими прямыми обязанностями. Контролем за соблюдением режима прекращения огня. Перемирие боевики часто нарушают. Обстреливают позиции сирийцев. Армия, как правило, на эти провокации не отвечает.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Идлиб.

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