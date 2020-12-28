ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фрегат "Маршал Шапошников" испытал новое оружие (видео)

10:08
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Стрельбы прошли в акватории Японского моря

В ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат "Маршал Шапошников" выполнил первый пуск крылатой ракетой "Уран". Минобороны опубликовало видео стрельб.

После модернизации "Маршал Шапошников" способен вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с изначально заложенными характеристиками выросла в несколько раз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.