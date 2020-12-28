Фрегат "Маршал Шапошников" испытал новое оружие (видео)

Стрельбы прошли в акватории Японского моря

В ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат "Маршал Шапошников" выполнил первый пуск крылатой ракетой "Уран". Минобороны опубликовало видео стрельб.

После модернизации "Маршал Шапошников" способен вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с изначально заложенными характеристиками выросла в несколько раз.

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