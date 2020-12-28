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В Москве открылась запись на вакцинацию от COVID для пожилых

08:16
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Минздрав разрешил применять "Спутник V" в этой группе риска

В Москве сегодня открылась запись на вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Разрешение на применение "Спутника V" в этой группе риска ранее дал Минздрав, передает "ТВ Центр".

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Продолжается прививочная кампания и в рядах российской армии. Это кадры из Свердловской области. В процедурных кабинетах - военнослужащие Тагильского ракетного соединения. А в Поволжье медикам, солдатам и офицерам на боевом дежурстве - всего около тысячи человек - сделали уже вторую инъекцию вакцины. В Москве более 500 бойцов Севастопольской мотострелковой бригады тоже получили оба компонента.

Тем временем, военные медики Черноморского флота начали принимать  пациентов в полевом госпитале в Ялте, он развёрнут по поручению президента. В Алабино возвращается колонна из Цхинвала, там также работал мобильный госпиталь Минобороны.

При этом медики подчёркивают, несмотря на начавшуюся прививочную кампанию, необходимо продолжать соблюдать санитарные меры - правда, перед новогодними праздниками многие об этом забывают.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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