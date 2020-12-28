Россиян научили выбирать красную рыбу

Цвет, упаковка и консистенция - на что еще стоит обратить внимание?

Чтобы выбрать качественную и вкусную красную рыбу, нужно смотреть не только на цвет и внешний вид продукта, но также на маркировку и состав, рассказали в Роскачестве.

Цвет красной рыбы должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, которые указывают на окисление жира. При этом необходимо помнить, что у каждой рыбы есть свой естественный цвет. "Например, более насыщенный за счет специального питания - у семги и форели. Однако слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе", - отметили в ведомстве.

После цвета стоит взглянуть на поверхность рыбы: мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений. При осмотре упаковки не обязательно искать ГОСТы. Производители могут изготавливать рыбу по собственным техническим условиям - это не значит, что такая продукция менее качественная.

Что касается состава продукта, то в идеале в нем должны быть только рыба и соль. Иногда могут встречаться консерванты сорбиновая и бензойная кислоты. Их добавление допускается техническим регламентом в очень ограниченном количестве - не более 200 мг/кг. При этом если продукт изготовлен с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны, отметили в Роскачестве.

Немаловажно знать и какое сырье использовалось для засолки: охлажденная или замороженная рыба. Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно. В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: лосося атлантического (балтийского, беломорского, семги), форель. Только из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться рыбы лососевые тихоокеанские: горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы. В ведомстве отметили, что здесь важно учитывать сезонность и расстояние от места вылова.

"Если рыба была замороженная, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы она была правильно заморожена и не подвергалась размораживанию. Продукт, приготовленный с нарушениями технологии заморозки, можно узнать по дряблой, расслоившей консистенции и блеклому цвету", - заявили в Роскачестве.

Специалисты добавили, что одним из лучших вариантов считается рыба в вакуумной упаковке, потому что отсутствие воздуха обеспечивает сохранность продукции и защиту от окисления. Также набирает все большую популярность безвредная для здоровья модифицированная газовая среда, которая позволяет продлить сроки годности упакованных продуктов по сравнению с неупакованными при полном сохранении качества продукции.

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