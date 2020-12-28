Вакцинация от коронавируса в Европе началась с проблем

Кто-то не хочет, а кому-то не досталось

По всему миру общее число выявленных случаев COVID-19 приближается к 81 миллиону. Власти Пекина на две недели закрыли район с населением около миллиона человек. Жителей массово тестируют на коронавирус. С этого дня фактически запрещён въезд иностранцам в Японию. Исключение лишь для тех, у кого долгосрочные визы и вид на жительство. Начал действовать национальный карантин в Польше. В ЕС же стартовала всеобщая вакцинация. Но кое-где сроки оказались сорваны из-за сложностей с доставкой препарата. Для его транспортировки требуется постоянная температура -70 градусов.

В центре внимания всех европейских СМИ в эти выходные, похоже, только одна тема. На первых полосах газет радостная надпись крупным шрифтом "Препараты доставлены"! Старт вакцинации жители Старого Света встречают чуть ли не с большей радостью, чем Рождественские каникулы. Впрочем, прививать пока будут не всех. В первую волну помимо врачей вошли пенсионеры - те, кому за 65. Во Франции кампания началась с домов престарелых в двух регионах - в Париже и Бургундии. В списках - несколько десятков человек. Первой, кто получил препарат, стала 78-летняя француженка.

— Я очень тронута!

— Как вы себя чувствуете? Вы - первый человек в стране, кто сделал прививку!

— Это большая честь! Всё прекрасно!

Пока французские пенсионеры радостно улыбались журналистам, некоторые граждане Пятой республики факт всеобщей вакцинации восприняли в штыки. На днях некоторые СМИ опубликовали сообщения о существовании законопроекта, который якобы обяжет всех прививаться. А без справки об успешно пройденной процедуре и отрицательного теста на COVID-19 пускать не будут даже в общественный транспорт. Успокаивать нацию пришлось президенту Эммануэлю Макрону.

"У нас есть новое оружие против вируса - это вакцина. Поэтому сейчас как никогда нужно держаться всем вместе. Я неоднократно говорил и повторю: вакцинация не является обязательной. Франция - страна просвещённая! Нами руководит разум и наука, а также доверие к нашим врачам!" – заявил Макрон.

В Испании возле больниц крупных городов усилены меры безопасности. У ворот дежурят толпы журналистов, пытаясь первыми зафиксировать, как из грузовиков выгружают заветные коробки с препаратами. Ленты крепления работники перерезают так аккуратно, будто присутствуют на торжественной церемонии открытия. На балконе в предвкушении выстроились медики. Старт прививочной кампании проходит в лучших традициях испанских фестивалей. Громко и радостно.

Вакцину на Пиренеях очень ждали, ведь статистика заболевших вновь стремительно побежала вверх. Хоть как-то остановить распространение инфекции сможет только прививочная кампания.

Ажиотаж и в Италии. Препарат разработанный Pfizer и BioNTech уже ввели медицинским работникам римской больницы Спалланцани.

"Наличие вакцины можно сравнить со светом в конце туннеля. Но говорить о победе пока рано. Пока не будет привита большая часть населения, нам нужно набраться терпения. Мы в начале пути, но это хорошее начало!" – говорит директор лаборатории вирусологии национального института инфекционный заболеваний LAZZARO SPALLANZANI Мария Розария Капобьянки.

Единого дня начала вакцинации в Старом Свете не вышло, хоть члены Еврокомиссии так активно пытались навязать всем странам идею о сплочении в столь трудное время. В Бельгии, к примеру, старт кампании запланирован на понедельник, в Ирландии и вовсе на 30 декабря - такой своеобразный подарок под Новый год. Впрочем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в подобной несогласованности не видит ничего плохого. В беседе с журналистами прошедшее воскресенье она назвала не иначе как историческим днём для всего ЕС.

"Сегодня мы запускаем уникальную в мировом масштабе программу мониторинга вакцинации в Европе. Это означает, что с сегодняшнего дня тысячи институтов, а также эксперты будут взаимодействовать друг с другом, чтобы в ближайшие недели и месяцы отслеживать эффективность вакцины в реальном времени", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

В поддержку прививочной кампании выступают не только европейские врачи и политики. Немецкий пилот так вдохновился стартом вакцинации, что решил изобразить в небе огромный шприц. На подготовку у авиахудожника ушло всего полчаса, зато какой результат. Впрочем, увидели это послание только пользователи специального сайта по отслеживанию полётов.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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