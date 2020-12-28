Снегопад и гололед привели к многочисленным ДТП на Урале

В результате аварии на трассе Уфа - Оренбург пострадали девять человек

На Урал обрушилась сильная метель. На дорогах - гололедица и практически нулевая видимость, передает "ТВ Центр".

Сообщается о многочисленных авариях. На трассе Уфа - Оренбург столкнулись два грузовика и шесть легковых машин. В результате ДТП пострадали девять человек. Движение на несколько часов было заблокировано.

Временные ограничения для пассажирских автобусов и грузового транспорта из-за непогоды действовали и на федеральной трассе "М-5". Только к утру метель стихла, а дорогу расчистили, сейчас проезд открыт.

В Пермском крае количество аварий на дорогах за последние сутки увеличилось вдвое. Метель там не прекращается уже второй день.

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