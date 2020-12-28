Поваленные деревья и затопленные дома: на Европу обрушился шторм "Белла"

Во Франции из-за разгула стихии без света остались десятки тысяч человек

На Европу обрушился шторм "Белла". На северо-западе Франции из-за повреждений ЛЭП без света остались десятки тысяч человек. В Бельгии закрыты для посещения парки и лесные зоны - порывы ветра там достигают скорости 100 километров в час. В Нидерландах - сложности с движением общественного транспорта, на улицах - много поваленных деревьев. Ко вторнику циклон достигнет и территории России. А первыми мощь урагана ощутили жители Британских островов.

Это впечатлительные американские и японские синоптики сейчас дают имена практически любому циклону. У консервативных британцев до такой чести атмосферному фронту еще дорасти нужно. У "Беллы", как лондонский метеорологический офис официально назвал этот ураган, вполне себе получилось. Её "кроткий" нрав первыми почувствовали жители Центральной Англии.

- Я живу тут уже 14 лет и даже представить не могла, что главную дорогу могут перекрыть. - Тут такое впервые. Еще и ветер, который валит с ног.

Его скорость на побережье достигала 120 километров в час. Как результат – поваленные деревья и оборванные ЛЭП. Но главная проблема сейчас – наводнение. Циклон принес обильные осадки.

- Обычно мы ходим вот там, по левому тоннелю. Но сейчас он полностью под водой.

Из берегов вышла река Грейт-Уз. Последствия разгула стихии хорошо видны с воздуха. Тем, кто проживает неподалеку, полиция графства Бедфоршир настоятельно рекомендовала покинуть свои дома.

- Примерно с 6 часов вечера и до трех часов ночи все собрались здесь - рыли траншеи. Кто-то принес мешки с песком. Приехали какие-то крепкие молодые люди и привезли бревна. Вы могли видеть их там под мостом. Это помогло остановить воду. Люди не спали всю ночь, ожидая, что затопит весь город.

А вот чего уж точно соседи не ожидали увидеть, так это плавучий дом у стен одного из городских зданий.

- Мы довольно благополучно там пришвартовались. Я живу прямо на судне, но теперь мне пришлось покинуть корабль. Необходимо принять меры предосторожности, а уж затем буду думать, как поступать дальше.

Изрядно помотав нервы британцам, "Белла" двинулась на другую сторону Ла-Манша. В семи департаментах Франции введен предпоследний уровень погодной опасности. 12,5 тысячи домов остались без электричества. К натиску стихии готовится Париж. В Бельгии для посещения закрыты парки и другие зоны отдыха. Синоптики прогнозируют снегопад и ледяной дождь.

"Пожалуйста, не геройствуйте, а четко следуйте инструкции и делайте только то, что там прописано! COVID-19 никуда не ушел, по-прежнему огромное количество заболевших. Важно не допустить, чтобы из-за непогоды их стало еще больше", - сказал исполнительный директор городского совета Бедфорда Филип Симпкинс.

В России "Беллу" ждут во вторник. Она придет из акватории Северного моря и накроет западные и северо-западные регионы, а к новогодней ночи дойдет и до центральных. Пасмурно и сыро, зато, по зимним меркам, относительно тепло – будет слабый минус.

А вот жители индийской столицы об освежающем ветре только мечтают – там сейчас практически полный штиль. Из-за этого в воздухе повис густой смог.

- Похоже, я буду дольше обычного добираться до работы. Потому что видимость совсем плохая, все едут очень медленно.

В США в Рождественскую ночь на Восточное побережье обрушился снегопад. Тимоти Браунинг изрядно повеселил соседней, а после того, как видео попало в Сеть, еще и сотни тысяч интернет-пользователей. Ведь вместо привычной лопаты для уборки снега он использовал огнемет - зрелищно, а главное эффективно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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